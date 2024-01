Germania: l'Italia alla fiera Ambiente di Francoforte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023, i tedeschi hanno speso oltre 37 miliardi di euro in mobili, pari un aumento delle vendite di quasi il 4 per cento rispetto all'anno precedente. In media, nel 2023 i consumatori tedeschi hanno speso 449 euro pro capite in mobili. In Italia, le esportazioni del segmento Home sono aumentate di ben 10 punti percentuali, superando così di oltre il 25 per cento il livello precendete alla pandemia di Covid-19. È stato inoltre raggiunto un fatturato record di 2,6 miliardi di euro. Il direttore dell'Ufficio di Berlino dell'Agenzia Ice, Francesco Alfonsi, ha commentato: "Uno dei motivi per cui l'Italia è conosciuta all'estero è il suo design, oltre alla buona cucina e all'arte. Il "Made in Italy" non è solo sinonimo di qualità, avanguardia e buon gusto nella moda, ma anche nell'interior design. Una forte presenza italiana ad Ambiente è di importanza strategica, non solo per le importanti relazioni economiche tra Italia e Germania, ma anche come vetrina internazionale per le innovazioni del design italiano." (Com)