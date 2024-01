Anziani: Nevi, per FI priorità, non lasciamo indietro nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Consiglio del ministri ha approvato ieri un decreto legislativo importantissimo che introduce disposizioni in materia di politiche in favore della terza età. Garantire una vita dignitosa alle persone anziane è sempre stata una priorità di Forza Italia e del presidente Berlusconi: siamo quindi orgogliosi di questo provvedimento, che crea un sistema di welfare più inclusivo e dedicato alle persone più fragili avviando una riforma attesa da vent’anni". Lo afferma in una nota Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia e vicecapogruppo vicario dei deputati azzurri. "Già con la legge di Bilancio abbiamo ottenuto un aumento delle pensioni minime, oggi raggiungiamo un nuovo obiettivo: tutelare la salute degli anziani, promuovere l'invecchiamento attivo, contrastare l’isolamento e favorire le relazioni. Con lo stanziamento di oltre un milione di euro destinato a supportare 14 milioni di anziani e le loro famiglie il governo ha dato nuovamente dimostrazione di essere attento ai bisogni concreti. Noi non lasciamo indietro nessuno”, conclude.(Rin)