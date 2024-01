Cina: ministro Commercio, pronti ad accrescere importazioni nel corso dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina prevede di incrementare le importazioni di beni di consumo, energia, tecnologie avanzate, prodotti agricoli e altre risorse che scarseggiano nel Paese nel corso del 2024. Lo ha anticipato il ministro del Commercio, Wang Wentao, nel corso di una conferenza stampa tenuta oggi a Pechino. Stando al resoconto dell'agenzia di stampa statale "Xinhua", il ministro cinese ha ribadito che il suo Paese agirà per diversificare i canali d'approvvigionamento e snellire il processo d'importazione, oltre che agevolare i viaggi da parte della comunità imprenditoriale straniera. Dichiarazioni, queste, che arrivano a seguito della pubblicazione degli ultimi dati sulla crescita economica della Cina, il cui Prodotto interno lordo (Pil) è aumentato del 5,2 per cento nel 2023. Benché sia stato superato l'obiettivo del 5 per cento fissato dal governo, il dato certifica la crescita più bassa da 30 anni a questa parte e si pone lievemente al di sotto delle stime degli analisti nell'ultimo trimestre. Da ottobre a dicembre la crescita del Paese asiatico si è infatti attestata al 5,2 per cento su anno, accelerando rispetto al 4,9 per cento del trimestre precedente ma mancando di 0,1 punti percentuali le previsioni di crescita. (segue) (Cip)