Cina: ministro Commercio, pronti ad accrescere importazioni nel corso dell'anno (3)

- A ciò si somma un drastico calo della popolazione, che è diminuita per il secondo anno consecutivo nel 2023 sulla scia del crollo del tasso di natalità e l'ondata di decessi causata dal Covid-19. La popolazione del Paese asiatico è passata da 1,4118 miliardi nel 2022 a 1,4097 nel 2023, con un calo di circa 0,2 punti percentuali. Si tratta di un calo demografico di 2,08 milioni di persone, di gran lunga superiore a quello registrato per la prima volta in 60 anni nel 2022, pari a 850 mila persone. Il tasso di mortalità nel 2023 si è attestato a 11,1 milioni di persone, in aumento del 6,6 per cento e ai massimi dal 1974. Le nuove nascite sono state 9,02 milioni, in calo del 5,7 per cento. Le nascite in Cina risultano in calo da decenni, a causa della politica del figlio unico adottata dal 1980 al 2015 e alla rapida urbanizzazione avvenuta in quel periodo. (Cip)