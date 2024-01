Ue: Panetta, euro è difesa collettiva, va sostenuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tempi di tensioni geopolitiche, l'Unione economica e monetaria europea funge anche da difesa collettiva. Lo ha dichiarato il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, intervenendo alla conferenza "Ten years with the Euro", per i dieci anni della Lettonia nella moneta unica, a Riga. "Qualsiasi attacco contro un membro dell'Unione colpisce la moneta unica, che è un pilastro cruciale della nostra sovranità condivisa, e di conseguenza attacca l'intera Unione". "L'Unione economica monetaria è un veicolo che generazioni di europei hanno costruito per perseguire insieme pace, libertà e prosperità. Incarna il loro desiderio di camminare e lavorare insieme sulla scena mondiale. Come tale, merita il nostro incondizionato sostegno", ha concluso. (Beb)