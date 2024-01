Roma: arrestate 2 persone gravemente indiziate del reato di tentato furto aggravato in concorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile, durante un mirato servizio diretto al contrasto dei reati predatori, in particolare i furti in appartamento, ad arrestare due cittadini georgiani, entrambi 41enni, per il reato di tentato furto aggravato in concorso. I poliziotti, mentre erano in via Faruffini, hanno notato due uomini uscire da un portone, con fare sospetto, per poi salire a bordo di un'autovettura. Gli agenti, a questo punto, hanno messo in atto un servizio di osservazione e pedinamento. I due sono arrivati sino in via Piagge dove si sono fermati e, dopo aver prelevato degli oggetti dal portabagagli, sono entrati in uno stabile. Uno dei due si è fermato per osservare la "situazione", mentre il secondo ha forzato la serratura del portone riuscendo ad entrare nel condominio. (segue) (Rer)