Roma: arrestate 2 persone gravemente indiziate del reato di tentato furto aggravato in concorso (2)

- Immediatamente i poliziotti sono entrati all'interno dello stabile ed hanno udito forti rumori provenire dal quarto piano; a questo punto gli operatori hanno bloccato le eventuali vie di fuga e hanno raggiunto il pianerottolo mentre i due tentavano di forzare la porta di un appartamento con dei grimaldelli, che poi hanno cercato di occultare. Una volta fermati, i due sono stati trovati in possesso di un borsello con all'interno chiavi inglesi, grimaldelli, una chiave di serratura di tipo europea e una chiave di un'auto mentre, nell' appartamento a loro in uso, in seguito ad una perquisizione, sono stati rinvenuti altri attrezzi atti allo scasso. Una volta ultimati gli accertamenti i due sono stati arrestati. L'arresto è stato poi convalidato dal Gip su richiesta della locale Procura della Repubblica: per entrambi è stata disposta la misura cautelare del carcere. (Rer)