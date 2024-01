Autonomia: Lo Russo, più potere ai sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io tento di mantenere un atteggiamento laico, perché le ragioni dell'Autonomia non sono solo del Nord o della Lega ma anche, ad esempio, delle Città metropolitane". Lo ha detto al "Corriere della Sera" Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, che non si riconosce nel progetto autonomista leghista. Ma lancia — da eletto del Pd — una suggestione, il giorno dopo l'approvazione in prima lettura del disegno di legge sulla Autonomia al Senato: "Occorrerebbe valutare tema per tema, ma non credo che con questa proposta si garantisca abbastanza la capacità di avere lo stesso livello di assistenza in tutto il Paese". "Io - aggiunge - sono sempre per il dialogo, per questo penso che occorra provare a ragionare su un modello diverso. Alle Città metropolitane, una autonomia incompiuta nel nostro Paese, nonostante siano previste dalla Costituzione. Da sindaco metropolitano amministro un territorio di 2,2 milioni di abitanti, più grande cioè della metà delle regioni italiane, eppure non posso disporre direttamente dei fondi per il trasporto pubblico locale, per cercare di migliorare i servizi per i miei concittadini. Ecco, questa sarebbe la vera autonomia". (segue) (Rin)