Autonomia: Lo Russo, più potere ai sindaci (2)

23 luglio 2021

- Il suo rapporto con il governo Meloni è "istituzionale, in alcuni casi costruttivo. Con il ministro Matteo Salvini abbiamo collaborato nel segno del pragmatismo sulla Metro 2. In altri casi, invece, come sul Pnrr e i piani urbani, faccio fatica a capire la direzione". Rischia l'accusa di intelligenza con il nemico: "Io faccio il sindaco e devo fare gli interessi dei torinesi, a prescindere dal colore politico mio o di chi governa pro tempore a Roma". L'altro giorno Giorgia Meloni è tornata a sferzare Stellantis, la cui nascita 'cela in realtà un'acquisizione francese' della Fiat. Da primo cittadino della capitale dell'auto, si dice d'accordo: "Sì, ma io non ho ben capito quale sia la posizione del governo italiano su Stellantis. Va bene criticare, ma poi bisogna dire che cosa si vuole fare per risolvere i problemi". Per Torino è un grande problema: "Il nostro Pil dipende ancora per il 30 per cento dalla manifattura. E l'auto elettrica richiede il 30 per cento di manodopera in meno rispetto a quella a motore endotermico: queste scelte hanno sul nostro territorio un impatto più forte che altrove. Per questo occorrono strategie nazionali, una politica industriale sugli incentivi e i disincentivi alla de-industrializzazione", conclude Lo Russo. (Rin)