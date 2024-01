Francia: Brigitte Macron respinge accuse di manipolazione sul marito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brigitte Macron respinge le accuse sulla presunta manipolazione che eserciterebbe sul marito, il presidente francese Emmanuel Macron. Queste dicerie "lo divertono, a me irritano", ha detto all'emittente radiofonica" "Rtl" Brigitte Macron, parlando degli effetti che hanno su di lei e sul marito le indiscrezioni. "Guardate il carattere del presidente, non è una persona che si lascia manipolare", ha detto Brigitte Macron. "Quando non siamo d'accordo si discute, come avviene in tutte le coppie", ha poi aggiunto. (Frp)