Spagna: nel 2023 783 mila posti di lavoro creati, +3,8 per cento annuo

- Nel 2023 la disoccupazione in Spagna è scesa di 193.400 unità, ossia il 6,4 per cento in meno rispetto al 2022, mentre l'occupazione è cresciuta di 783.000 posti di lavoro (+3,8 per cento), chiudendo l'anno sopra i 21 milioni di occupati e sotto i 3 milioni di disoccupati. È quanto emerge dai dati pubblicati oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). In particolare, l'anno si è chiuso con 2.830.600 disoccupati, il dato più basso dal 2007, mentre il numero di occupati si è attestato a 21.246.900, ai massimi storici. Il ministero dell'Economia ha evidenziato in una valutazione inviata ai media che il ritmo di crescita dell'occupazione nel 2023 è stato "quasi triplo" rispetto a quello del 2022 e che la disoccupazione è diminuita "più del doppio rispetto all'anno precedente". Questi dati sono particolarmente significativi perché la popolazione attiva è aumentata di quasi 600 mila persone nell'ultimo anno, il che evidenzia la fiducia dei lavoratori nel dinamismo del mercato del lavoro", ha rimarcato il dicastero. La maggior parte dell'occupazione creata nel 2023 è stata generata dal settore privato (+715.900 posti lavoro, 695.400 dei quali a tempo pieno). (Spm)