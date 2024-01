Libia: premier Dabaiba e capo Consiglio di Stato sostengono iniziativa Onu per le elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun) di Tripoli, Abdulhamid Dabaiba, e il presidente dell’Alto consiglio di Stato, Mohamed Takala, appoggiano gli sforzi della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) per condurre un dialogo con i principali soggetti istituzionali incentrato sullo svolgimento delle elezioni. E’ quanto emerge da un incontro tra Dabaiba e Takala tenuto ieri nella sede del “Senato” libico a Tripoli, secondo quanto riferito in un comunicato stampa ufficiale. “Durante l’incontro, le due parti hanno sottolineato la necessità di sostenere gli sforzi dell’inviato delle Nazioni Unite Abdoulaye Bathily per raggiungere elezioni secondo leggi giuste e imparziali, e di accettare il suo appello a tenere un dialogo nazionale tra le parti libiche”, si legge nella nota. (segue) (Lit)