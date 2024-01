Giornata memoria: Cirielli (Fd'I), combattere ogni giorno contro ogni forma di antisemitismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tentativo di "genocidio dello scorso 7 ottobre 2023, il giorno dell'attacco di Hamas a Israele, e la ripresa dell’antisemitismo in Europa – a causa di una forte presenza islamica radicale, che ha trovato largo supporto in settori delle sinistre occidentali e purtroppo anche italiane – siano da sprone per la nostra nazione e per l’intero vecchio continente a continuare a combattere quotidianamente, senza mai abbassare la guardia, contro ogni forma di razzismo". Lo ha detto il vice ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli. "Estremismi, ideologie totalitarie e fondamentalismi religiosi, che ancora insanguinano molte parti del mondo, vanno definitivamente sradicati e monitorati. Minimizzarne la pericolosità sarebbe un gravissimo errore", ha aggiunto il vice ministro. "Senza memoria non c’è futuro. Le giovani generazioni non prestino mai il fianco all’ideologismo degenere e aborrano l’intolleranza, la sopraffazione e l’odio razziale. La difesa della libertà, la prevalenza della ragione e la conoscenza sono l’unico antidoto ai totalitarismi e ai pregiudizi razziali", ha concluso Cirielli.(Rin)