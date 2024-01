Bolivia: manifestazioni e blocchi stradali, due morti e undici agenti feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono due le persone morte nel contesto delle manifestazioni in Bolivia degli ultimi quattro giorni, organizzate dai sostenitori dell’ex presidente Evo Morales. “Vogliamo denunciare la seconda morte a causa del blocco evista”, ha detto ieri il viceministro del governo, Roberto Rios. “Si tratta di un uomo che ha sofferto un arresto cardiaco e non ha potuto ricevere soccorsi a causa del blocco stradale”, ha continuato Rios. In precedenza era morta una donna di 53 anni in circostanze simili. Da giorni si protesta nelle strade delle principali città boliviane e sono almeno venti i punti bloccati dai manifestanti, nelle strade delle città di Cochabamba, Oruro, Potosi, La Paz e Santa Cruz. I blocchi, indetti per una protesta contro l'amministrazione della giustizia, insistono soprattutto nelle strade che collegano la capitale con la provincia orientale di Santa Cruz, motore economico e produttivo della nazione. Secondo il ministro dell’Economia, Marcelo Montenegro, i blocchi stanno costando milioni di dollari al giorno all’economia del Paese. "Ci preoccupa che mentre il governo lotta giorno dopo giorno per aumentare la produzione, coloro che si dicono difensori del modello economico, si uniscono a proteste che possono creare potenzialmente una perdita di 128 milioni di dollari. Si sta perpetrando un sabotaggio", ha detto Montenegro mercoledì. (segue) (Brs)