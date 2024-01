Bolivia: manifestazioni e blocchi stradali, due morti e undici agenti feriti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La protesta, definita “indifferibile e a tempo indefinito”, è legata al rinnovo degli organi giudiziari e chiede le dimissioni dei magistrati della Corte suprema e dei vertici del potere giudiziario. La Costituzione boliviana, in vigore dal 2009, stabilisce che i magistrati in questione siano eletti ogni sei anni dalla cittadinanza, su liste di candidati definite dai due terzi del parlamento. Le elezioni si sono tenute nel 2011 e nel 2017, con alte percentuali di schede bianche e nulle, generalmente attribuite alla diffidenza verso un processo ritenuto viziato dalla volontà del governo in carica. Il nuovo voto si sarebbe dovuto tenere a dicembre 2023, ma le frizioni all'interno del Mas non hanno permesso al Parlamento di approvare le liste da portare alla urne. Per evitare un "vuoto di potere", i vertici della magistratura hanno deciso di prorogare il loro mandato. (segue) (Brs)