Bolivia: manifestazioni e blocchi stradali, due morti e undici agenti feriti (3)

- A ciò si lega la decisione degli stessi organi di inabilitare la candidatura di Morales alle elezioni del 2025. La decisione è stata adottata a dicembre del 2023 dalla Corte costituzionale (Tribunal constitucional plurinacional de Bolivia, Tcp) e nega a Morales il diritto a ricandidarsi alle presidenziali del 2025, ribaltando un suo pronunciamento del 2017. Nell'occasione l'alta corte aveva riconosciuto che quello di tornare a candidarsi per più di due mandati, oltre il veto posto in Costituzione e nonostante la vittoria del "no" a un referendum popolare convocato appositamente, era un "diritto umano" non comprimibile. Grazie a quella sentenza Morales poté ricandidarsi e vincere le elezioni del 2019. Il Tcp accoglie però oggi il parere della Corte interamericana dei diritti umani (Cidh), che nega dignità di "diritto umano" alla richiesta di Morales, con una sentenza che – incidentalmente – sembra anche "superare" la Costituzione, introducendo il limite di due mandati anche se "discontinui" tra loro. (Brs)