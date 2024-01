Governo: Ruotolo (Pd), nomina Vattani una vergogna per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla vigilia della Giornata della Memoria, il consiglio dei ministri di ieri sera ha nominato ambasciatore, il console Mario Andrea Vattani noto come il console fasciorock. Conosciuto con il soprannome di Katanga, nel 2011, Mario Vattani si esibì con la sua banda SottoFasciaSemplice alla festa di Casa Pound, immortalato con tanto di saluto romano. L'allora console a Osaka fu richiamato in Italia. Oggi palazzo Chigi lo promuove ambasciatore. Sarebbe una vergogna per il nostro Paese e per l'intero corpo diplomatico se Vattani dovesse rappresentare l'Italia all'estero. Noi chiediamo perciò che resti fuori ruolo". Lo dichiara in una nota Sandro Ruotolo della segreteria nazionale del Pd. (Rin)