Germania: "Bild", tra Scholz e il ministro delle Finanze Lindner si è aperta una "crepa"

- Una "crepa" si è aperta tra il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, e il suo ministro delle Finanze, Christian Lindner, sul piano sia personale sia politico. È quanto riferisce il quotidiano "Bild", secondo cui la "profonda" spaccatura è stata causata dalla crisi di bilancio che ha travolto la Germania nei mesi scorsi. Ad allontanare Scholz e Lindner è la disputa sull'allocazione dei fondi pubblici mentre le rispettive formazioni, Partito socialdemocratico tedesco (Spd) e Partito liberaldemocratico (Fdp) perdono consensi. Presidente della Fdp, Lindner sarebbe "deluso e disilluso", secondo "Bild". La fiducia del ministro delle Finanze nel cancelliere sarebbe stata indebolita dal suo scontro con Scholz sul rispetto del "freno all'indebitamento", il vincolo di bilancio previsto dalla Costituzione della Germania. Mentre la Fdp sostiene tale strumento, la Spd ne chiede la riforma e invoca aumenti delle tasse, respinti dai liberaldemocratici. Nel partito di Lindner, "in molti non hanno più la fiducia necessaria ad attuare in questo governo aiuti destinati all'economia e ai cittadini". L'ultimo scontro tra Fdp e Spd si sta consumando sugli assegni familiari. Lindner vuole aumentare i sussidi soltanto per i redditi più alti, mossa che i socialdemocratici bollano come "ingiusta" mentre chiedono un incremento generale di questo aiuto. Ora, la Fdp starebbe valutando se i suoi obiettivi centrali, ossia rispetto del "freno all'indebitamento" e sgravi fiscali, possano ancora essere realizzati nel governo che forma con Spd e Verdi. Come evidenzia "Bild", si deciderà "nei prossimi mesi" se la crepa tra Lindner e Scholz diventerà "una rottura". Intanto, l'esecutivo federale sta negoziando il bilancio per il 2025, che avrebbe già un buco fino a 25 miliardi di euro. (Geb)