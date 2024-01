Russia: intelligence Kiev, Mosca non vuole coinvolgere altri Stati in inchiesta su schianto aereo Il-76

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per stabilire le circostanze dello schianto dell'aereo Il-76 vicino Belgorod occorre coinvolgere una commissione internazionale, ma la Russia non lo permetterà. Lo ha affermato il portavoce della Direzione centrale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino, Andriy Yusov. "Ovviamente, per quanto riguarda le ragioni specifiche della caduta di questo aereo è logico e giustificato chiedere di stabilire una commissione internazionale aperta. Tuttavia, come sappiamo, la Russia esclude la possibilità di una simile commissione", ha detto Yusov. (Rum)