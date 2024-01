Siria: Ong, tre miliziani uccisi e cinque feriti in attacco Coalizione anti-Is a Deir ez Zor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' salito ad almeno tre miliziani morti e cinque feriti il bilancio delle vittime di un presunto attacco aereo di ieri delle forze della Coalizione internazionale contro lo Stato islamico, a guida statunitense, che ha colpito un deposito di armi e munizioni nei pressi dell’area industriale di Al Bukamal, nella campagna di Deir ez Zor, nella Siria orientale. Lo si apprende dall’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo. In precedenza, il Sohr aveva riferito che gli uomini uccisi appartenevano a milizie sostenute dall'Iran. L’attacco non è ancora stato confermato dalla Coalizione. (Lib)