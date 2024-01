Ue: Panetta, serve unione mercato capitali, settore bancario rimane frammentato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una vera e propria unione dei mercati capitali potrebbe svolgere un ruolo chiave in Europa. Lo ha dichiarato il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, intervenendo alla conferenza "Ten years with the Euro", per i dieci anni della Lettonia nella moneta unica, a Riga. "La creazione di un meccanismo di vigilanza unico e di un meccanismo di risoluzione unico ha rappresentato un salto di qualità in questo senso, ma non è stato sufficiente. Il settore bancario europeo rimane in gran parte frammentato su base nazionale", ha detto. "Questo ostacola l'Unione dei mercati dei capitali, perché le banche svolgono un ruolo fondamentale nei mercati finanziari. Hanno un ruolo centrale come gestori di asset, consulenti finanziari, market maker. È quindi difficile immaginare un'autentica unione dei mercati dei capitali senza che le banche, che sono i principali attori dei mercati dei capitali, siano in grado di operare senza problemi in tutta l'area dell'euro", ha aggiunto. "Migliorare in questa dimensione è più che mai importante. Nei prossimi anni, l'Europa potrebbe dover affrontare un contesto politico globale più difficile rispetto al passato. Un'Unione dei mercati dei capitali pienamente funzionante aumenterebbe notevolmente le sue possibilità di successo", ha concluso. (Beb)