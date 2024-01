© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato abbattuto un drone esplosivo diretto verso la base della Coalizione internazionale contro lo Stato islamico (Is), a guida statunitense, adiacente all'aeroporto di Erbil, capoluogo della regione autonoma del Kurdistan iracheno. Lo ha reso noto il Servizio antiterrorismo del Kurdistan iracheno in un comunicato, aggiungendo che il drone era stato lanciato ieri, in tarda serata, da "milizie fuorilegge". (Irb)