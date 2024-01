Laos: ministri Turismo Asean+3 fanno il punto su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’area Asean+3, ovvero i Paesi dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico più la Cina, il Giappone e la Corea del Sud, ha attratto 147 milioni di visitatori l’anno scorso. È quanto emerso dai dati preliminari esaminati ieri a Vientiane, nel Laos, nella 23ma riunione dei ministri del Turismo Asean+3, come riferisce l’agenzia di stampa ufficiale “Lao News Agency”. Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore, Thailandia e Vietnam sono gli Stati membri dell’Associazione, attualmente sotto la presidenza laotiana. I partecipanti hanno fatto il punto sull’attuazione del piano di cooperazione per il periodo 2021-2025, rilevando che sono state attuate 24 iniziative, pari al 61,5 per cento di quelle previste. Le parti hanno ribadito l’impegno a far avanzare la collaborazione. Nell’occasione è stato anche lanciato un sito sul turismo nel Sud-est asiatico dedicato al pubblico cinese. (segue) (Fim)