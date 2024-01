Laos: ministri Turismo Asean+3 fanno il punto su cooperazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’anno del turismo coincide col turno di presidenza dell’Asean. Il tema della presidenza è “Asean: potenziare la connettività e la resilienza”. Come ha spiegato il ministero degli Esteri laotiano, la regione deve affrontare numerose sfide, tra cui una ripresa fragile, in cui persistono difficoltà economiche e finanziarie, l’impatto del cambiamento climatico e i disastri naturali, le minacce tradizionali e non tradizionali alla sicurezza. In questo contesto, secondo Vientiane, l’organizzazione deve intensificare la cooperazione nei suoi tre pilastri: connettività delle infrastrutture, riduzione del divario di sviluppo, integrazione economica e scambi interpersonali. Inoltre, deve rafforzare ulteriormente le relazioni con i partner esterni, mantenendo la centralità nell’architettura regionale. (Fim)