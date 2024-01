Germania: ministra Interno, intensificheremo controlli su flussi finanziari estrema destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I controlli sui flussi finanziari dell'estrema destra verranno intensificati. È quanto dichiarato dalla ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al gruppo editoriale Rnd. In particolare, l'esponente del governo federale ha affermato: "È una priorità per noi fare luce e scoprire le connessioni personali e finanziarie nelle reti estremiste di destra. Abbiamo reso questo aspetto il fulcro della lotta contro l'estremismo di destra e ora lo intensificheremo ulteriormente". Nell'ultimo anno e mezzo, l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), ossia l'agenzia di intelligence interna della Germania, ha già aumentato significativamente risorse e capacità destinate alle indagini finanziarie. Faeser ha sottolineato come il suo dicastero osservi "attentamente" i partiti e movimenti di estrema destra, nonché "imprenditori o privati" che li sostengono. Secondo la ministra dell'Interno tedesca, "nessuno che dona a organizzazioni estremiste di destra dovrebbe fare affidamento sul fatto di non essere scoperto".(Geb)