FI: Savino, discesa in campo di Berlusconi ha segnato nuovo capitolo per politica italiana

21 luglio 2021

- Trent'anni fa, il 26 gennaio 1994, "assistevamo al discorso di Silvio Berlusconi. La sua 'discesa in campo' ha segnato non solo la nascita di Forza Italia, ma anche l'inizio di un nuovo capitolo per la politica italiana". Lo scrive sui social il sottosegretario di Stato al ministero dell'Economia e delle Finanze, Sandra Savino, che è anche coordinatrice di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia. "In Forza Italia, ho trovato un gruppo di persone unite da valori comuni e dalla determinazione di fare la differenza per il nostro Paese, per i nostri territori. Una comunità che in tutti questi anni si è impegnata a realizzare la visione di un'Italia rinnovata e prospera. Il nostro è stato ed è un viaggio incredibile. Grazie a chi, soprattutto in Friuli Venezia Giulia, ha deciso di condividere questo cammino con me. Guardiamo avanti con rinnovata energia e passione. Continuiamo a costruire insieme l'Italia che sogniamo, onorando l'eredità che ci ha lasciato il presidente Berlusconi", conclude Savino. (Rin)