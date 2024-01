Romania: nel 2023 produzione record di auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso anno la Romania ha registrato una crescita record nella produzione di auto, superando di oltre il 4 per cento la produzione del 2019. Il segretario generale dell'Associazione dei produttori automobilistici romeni Adrian Sandu ritiene che questo sia stato possibile grazie agli sforzi delle aziende Dacia e Ford e alle soluzioni individuate alla carenza dei componenti elettronici. "Sia Dacia che Ford hanno fatto del loro meglio per garantire un flusso di fornitura ottimale di componenti, in modo che, sullo sfondo di una domanda costante, ci fosse questo aumento di produzione, che nel 2023 ha raggiunto il record di circa 513 mila veicoli. Ci auguriamo che il 2024 rappresenti un nuovo anno di crescita per la produzione di auto in Romania, per raggiungere un nuovo record, ma dipende dal fattore offerta, dal mantenimento di una domanda costante o crescente in Europa occidentale e non solo", ha spiegato Sandu. (Rob)