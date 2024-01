Usa: Ue contro pena di morte, rammaricati per esecuzione Alabama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea si rammarica profondamente per l'esecuzione di Kenneth Eugene Smith avvenuta ieri nello Stato dell'Alabama. È quanto si legge in una dichiarazione del portavoce per gli Affari esteri e la politica di sicurezza dell'Ue, Peter Stano. "L'Ue si oppone fermamente alla pena di morte, sempre e in ogni circostanza. È una violazione del diritto alla vita e la negazione definitiva della dignità umana. La pena di morte non agisce come deterrente per il crimine e rappresenta una punizione estrema che rende irreversibili gli errori giudiziari", continua Stano nella dichiarazione. "L'esecuzione è stata eseguita costringendo il detenuto a respirare azoto puro, privandolo dell'ossigeno necessario per mantenere le funzioni corporee, con conseguente ipossia da azoto. È la prima volta che questo metodo di esecuzione viene utilizzato negli Stati Uniti. Secondo i principali esperti, questo metodo è una punizione particolarmente crudele e inusuale, oltre al fatto che il detenuto era già stato sottoposto a un tentativo di esecuzione fallito nel novembre 2022", si legge ancora nel testo. "L'Ue continua a chiedere l'abolizione universale della pena di morte. In questo contesto, accoglie con favore il fatto che 29 Stati americani abbiano abolito la pena capitale o imposto una moratoria sulle esecuzioni. Tuttavia, siamo preoccupati per l'aumento del numero di esecuzioni negli Stati Uniti lo scorso anno. 24 persone sono state giustiziate in cinque Stati, nonostante il costante calo generale dell'uso della pena capitale nel Paese dal 2020. Chiediamo che gli Stati che mantengono la pena di morte attuino una moratoria e si muovano verso l'abolizione, in linea con la tendenza mondiale", conclude la dichiarazione. (Beb)