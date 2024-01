Bce: Calderoli, non fa interessi Stati senza riduzione tassi, servono cambiamenti al vertice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È preoccupante la decisione della Bce di non abbassare i tassi d'interesse, mantenendoli al 4,5 per cento, e fa dubitare molto della guida della presidente Lagarde che forse considera la Bce non un mezzo per aiutare l'economia europea ma un mezzo per il fine di accrescere ulteriormente la sua carriera. La Banca Centrale Europea dovrebbe fare gli interessi dell'Europa, degli Stati, dei loro cittadini e delle loro imprese, e non i suoi di interessi o quelli del suo presidente". Lo afferma il senatore e ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli. "Non convince la tesi per cui non era opportuno abbassare i tassi d'interesse perché l'economia è ancora debole, perché ci sarebbe ancora un rischio di inflazione, peraltro ormai scongiurato, o per tutelarsi di fronte a rischi delle economie di alcuni Stati membri: probabilmente gli unici rischi erano per la stessa Bce", aggiunge. "Ma gli unici interessi della Bce, lo ribadisco, devono essere solo quelli degli Stati membri. Senza l'abbassamento dei tassi il debito sarà destinato a crescere, e gli interessi a salire in maniera esorbitante per le famiglie e le imprese, e questi sono i presupposti per entrare in recessione. Pertanto o la Bce cambia la propria posizione e riduce i tassi d'interesse per aiutare i cittadini e le imprese oppure sarà necessario fare qualche cambiamento nella Bce e nel suo vertice...", conclude Calderoli. (Rin)