Serbia: opposizione convoca nuova manifestazione per chiedere ripetizione elezioni

- È stata convocata per stasera su iniziativa della lista elettorale di opposizione "La Serbia contro la violenza" una nuova manifestazione di protesta per chiedere la ripetizione del voto elettorale di dicembre. Il raduno è previsto davanti alla sede della Corte costituzionale della capitale serba Belgrado. Lo riporta la stampa locale, secondo cui il team di avvocati della coalizione presenterà una richiesta alla Corte costituzionale affinché decida sull'annullamento delle elezioni. "Invitiamo i giudici della Corte costituzionale a lavorare nell'interesse dello Stato e del popolo, e non nell'interesse del regime del presidente Aleksandar Vucic", si legge nel comunicato diffuso. La stessa lista elettorale ha annunciato un corteo di protesta verso la sede della radiotelevisione serba Rts, che, come sottolinea un comunicato, "non informa obiettivamente i cittadini". (Seb)