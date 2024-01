Europee: Tiso (Sa Cosa), in ballo credibilità istituzioni Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una forte svolta a destra e il relativo crollo dei partiti di centrosinistra e dei Verdi, che potrebbero perdere voti e seggi. Questi, in sintesi, alcuni risultati dello studio elaborato dalle Relazioni esterne del Consiglio europeo in merito le elezioni del Parlamento europeo del 2024. Così, in una nota stampa, Rocco Tiso, referente nazionale di "Sa Cosa", Comitato spontaneo di cittadini – amici per la verità. "Ma al di là di report e sondaggi, come sempre a trasformare le parole in fatti saranno gli elettori del Vecchio Continente che tra il 6 e il 9 giugno prossimi saranno ancora una volta chiamati a plasmare il futuro della democrazia europea in occasione delle elezioni europee. A giudizio di Sa Cosa - aggiunge - stavolta è in gioco non solo la tenuta economica, sociale e politica, ma anche e soprattutto la credibilità delle istituzioni europee, sia all'interno degli stati membri, sia a livello globale, ossia nella capacità dell'Unione di dire la sua nelle grandi questioni geopolitiche e di fronte alle tradizionali superpotenze come Usa, Russia e Cina. Ci sono poi da affrontare importanti sfide territoriali; la legislazione dell'UE norma infatti la maggior parte delle priorità delle persone: dall'ambiente alla sicurezza, dalla migrazione alle politiche sociali, fino ai diritti dei consumatori, all'economia, e allo Stato di diritto. Oggi ogni tema di spicco a livello nazionale assume anche una prospettiva europea, per questa ragione diventa fondamentale andare a votare. La democrazia d'altronde non dovrebbe mai essere data per scontata: è un obiettivo collettivo e una responsabilità generale in cui tutti noi abbiamo un fondamentale ruolo da svolgere".(Com)