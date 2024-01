Spagna: ministro Economia Cuerpo, dati occupazione 2023 sono "straordinari"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia spagnolo, Carlos Cuerpo, ha definito "straordinari" i dati sull'occupazione del 2023 sottolineando che è stato un anno "eccellente" in termini di performance del mercato del lavoro. Nel suo intervento ad un evento organizzato da Nueva Economia Forum, Cuerpo ha evidenziato come la Spagna sia stata in grado di assorbire un aumento di 600 mila persone in termini di attività e di continuare a ridurre il tasso di disoccupazione pur in un contesto internazionale "particolarmente delicato e complicato". Secondo l'Istituto nazionale di statistica (Ine), nel 2023 la disoccupazione è diminuita di 193.400 unità, pari al 6,4 per cento in meno rispetto al 2022, mentre l'occupazione è cresciuta di 783 mila posti di lavoro (+3,8 per cento), chiudendo l'anno al di sopra dei 21 milioni di occupati e al di sotto dei 3 milioni di disoccupati. (Spm)