Gaza: Qatar, la Striscia è testimone di "peggiore catastrofe umanitaria del mondo"

- La rappresentante permanente dello Stato del Qatar presso le Nazioni Unite, Alya Ahmed Saif Al Thani, ha dichiarato che la Striscia di Gaza è "testimone della peggiore catastrofe umanitaria del mondo". Lo ha riferito ieri l'agenzia di stampa qatariota "Qna", secondo cui l'inviata del Paese ha rilasciato queste dichiarazioni prima dell'inizio del dibattito trimestrale del Consiglio di sicurezza dell'Onu a New York sulla situazione in Medio Oriente. Ahmed Saif ha sottolineato che a Gaza il numero di vittime, feriti e dispersi in 100 giorni è stato di circa 100 mila persone, soprattutto minori e donne, menzionando anche le vittime della "violenza dei coloni e delle autorità di occupazione" in Cisgiordania. La rappresentante del Qatar ha invitato la comunità internazionale ad ammettere di non aver mai assistito a nulla di simile all'attuale situazione a Gaza, ribadendo la condanna del Qatar di tutte le forme di attacco ai civili, di punizione collettiva, di privazione di cibo, acqua e medicine, di violazione dei diritti e dei tentativi di sfollamento forzato. (Res)