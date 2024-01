Giornata memoria: presidente Molise ha ricordato parole di Primo Levi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Consiglio regionale tutto - ha proseguito il presidente -, mio tramite, tributa oggi onore e rispetto a quei bambini, a quelle donne, a quegli uomini, a quegli anziani di razza ebraica che furono vittima dell'odio raziale ingenerato dall'ideologia nazista nella Seconda guerra mondiale. Lo stesso onore e rispetto che l'Assise tributa alle vittime di ogni persecuzione razziale, religiosa, culturale, politica e nazionale di ieri e di oggi. Parimenti – ha aggiunto ancora Pallante - l'assemblea esprime la sua ammirazione e gratitudine tutti coloro i quali vollero e seppero, a sprezzo di ogni pericolo, opporsi in varo modi a quel folle progetto di sterminio di un intero popolo. L'auspicio che viene da questo Giorno, quindi, non può che essere che la storia – e in modo particolare le pagine dedicate alla Shoah -, per dirla con Cicerone, 'sia vera testimone dei tempi, luce della verità, vita della memoria, maestra di vita, messaggera dell'antichità'. Una maestra di vita che insegni all'uomo del terzo millennio a non cadere negli errori che ha già compiuto nel passato recente, ma a trarre da questi, la forza e la determinazione necessarie per la costruzione di una civiltà sempre più giusta ed evoluta sul piano del rispetto umano e del diritto di ciascun popolo a vivere liberamente la propria cultura e religiosità", ha concluso Pallante. (Gru)