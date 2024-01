Russia: Putin incarica governo di fissare termini pagamento per famiglie militari morti in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha incaricato il governo di legiferare sui termini di pagamento ai familiari dei militari morti nel corso dell'operazione militare speciale in un periodo che non supera tre mesi. Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. "Il governo della Federazione Russa deve garantire l'introduzione di modifiche nella legislazione che prevedono l'attuazione dei pagamenti stabiliti ai familiari dei partecipanti deceduti nell'operazione militare speciale entro un periodo non superiore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda pertinente", si legge nel testo. Inoltre, Putin ha incaricato il ministero della Difesa russo di presentare un rapporto sui pagamenti assicurativi alle famiglie dei militari morti entro il primo aprile. (Rum)