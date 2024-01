Autonomia: Carfagna (Az), così è una presa in giro, rischia di restare lettera morta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una presa in giro elettorale. Questo testo è contraddittorio, non consentirà la realizzazione dell'autonomia. Forse è il caso che qualcuno nel governo smorzi i toni trionfalistici". Lo dice Mara Carfagna, presidente di Azione, commentando in un'intervista a "Qn" la riforma Calderoli approvata in prima lettura al Senato. "Premesso che il provvedimento disegna la cornice entro la quale le Regioni possono avviare la procedura per ottenere maggiore autonomia – aggiunge – questa è subordinata alla definizione dei livelli essenziali di prestazione (Lep), cioè degli standard minimi dei servizi che devono essere garantiti uniformemente su tutto il territorio nazionale. Ma se dovessero prevedere una spesa maggiore a carico dello Stato, l'autonomia viene rinviata all'individuazione delle risorse necessarie a coprire i costi. Siccome sono costi importanti, qualcuno stima arrivino a 80-100 miliardi, l'autonomia rischia di restare lettera morta. A me – prosegue - sembra una bandiera da esibire a giugno per le Europee. A meno che la maggioranza non abbia in testa una forzatura: trasferire le competenze anche in assenza del finanziamento dei Lep. In tal caso, avrebbe ragione chi dice che l'autonomia perpetuerebbe i divari tra Nord e Sud. Perché è vero che i divari esistono già, ma non è una buona ragione per continuare su quella strada. Io sono favorevole all'autonomia, ma non bisogna legiferare senza criterio". "Bisogna finanziare i livelli essenziali delle prestazioni. L'esecutivo avrebbe potuto dare un segnale nella legge di bilancio". E "prima di questa legge ordinaria sarebbe stato opportuno varare una legge costituzionale per cancellare dalle competenze trasferibili alle Regioni materie come i rapporti con l'estero, le grandi infrastrutture, l'energia, l'istruzione". Alla Camera, conclude Carfagna, "noi faremo le nostre battaglie con spirito costruttivo, poi la maggioranza si assumerà le sue responsabilità". (Rin)