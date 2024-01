Germania: indice Ifo aspettative esportatori in calo a gennaio a -8,4

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice delle aspettative del settore delle esportazioni tedesco, elaborato dall'Istituto per la ricerca economica di Monaco di Baviera (Ifo), è sceso a gennaio a quota -8,4 dai -7,1 punti di dicembre scorso. Si tratta del secondo declino mensile consecutivo e del valore peggiore da settembre 2023, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Klaus Wohlrabe dell'Ifo ha commentato: “L'industria tedesca dell'export comincia peggio il nuovo anno”. Il comparto necessita di “nuovi impulsi”. La maggior parte delle imprese prevede una contrazione delle vendite all'estero, in particolare nei settori dell'auto, dell'ingegneria meccanica e dell'elettrotecnica. Meno ordini dall'estero vengono segnalati anche dai produttori di articoli in plastica e gomma, nonché dall'industria dei metalli. L’industria alimentare e delle bevande si aspettano, invece, un aumento delle esportazioni, così come quella dei mobili (Geb)