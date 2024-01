Asia: timori per l'economia cinese pesano sulle valute regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le valute di diversi Paesi emergenti dell'Asia-Pacifico risentono dei timori legati al rallentamento dell'economia della Cina, loro principale partner commerciale. Il peso filippino, la rupia indonesiana e il ringgit malesiano hanno toccato questa settimana i minimi trimestrali rispetto al dollari. Il baht thailandese e persino il dollaro australiano sono scambiati in questi giorni ai minimi da uno o due mesi. La tendenza al ribasso delle valute regionali prosegue dalla fine del 2023: nelle ultime settimane il baht e i dollari australiano e neozelandese hanno ceduto circa il 4 per cento sul dollaro, mentre il won sudcoreano ha perso il 3 per cento. L'euro, di contro, si è deprezzato dell'1,6 per cento, e la sterlina di appena lo 0,3 per cento. Alla tendenza generale contribuiscono gli investitori, che stanno acquistando dollari in previsione di una revisione al ribasso dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve statunitense. (Git)