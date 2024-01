Imprese: semiconduttori, Intel stringe partnership con Umc in Arizona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intel e United Microelectronics Corp. (Umc), secondo maggior produttore di microchip di Taiwan, hanno annunciato ieri un partenariato per la produzione congiunta di semiconduttori in Arizona entro il 2027. L'accordo, che rientra nella strategia tramite cui Intel intende affermarsi come produttore di microchip su commissione, prevede lo sviluppo e produzione congiunta di chip a 12 nanometri, una tecnologia già matura e di ampio impiego per applicazioni di consumo, specie per la connettività su sistemi bluetooth, Wi-Fi, microcontroller, sensori e altro. (Was)