Corea del Sud: il responsabile dell'aggressione alla parlamentare Bae Hyun-jin è minorenne

- Il responsabile dell'aggressione subita ieri da Bae Hyun-jin, parlamentare del Partito del potere dei nazionali (Ppp) del presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol, è un adolescente, che ha ripetutamente colpito la parlamentare alla testa con un sasso. Lo ha confermato oggi la polizia di Seul, che proprio a causa della minore età del responsabile non ne ha divulgato ulteriori informazioni personali. La parlamentare resta ricoverata in "condizioni stabili" in un ospedale di Seul: secondo un bollettino medico diffuso dai media, la parlamentare 41enne, ex conduttrice televisiva ed ex portavoce del presidente Yon, ha rimediato tagli alla testa e presenta sintomi di una lieve emorragia interna, che verranno sottoposti a ulteriori accertamenti. L'aggressione si è verificata alle 17:18 locali (le 9:18 italiane) di ieri, mentre Bae visitava il distretto di Gangnam a Seul. La parlamentare è stata immediatamente trasportata in ospedale, mentre il responsabile dell'attacco è stato arrestato dalla polizia. L'aggressione giunge quasi un mese dopo l'accoltellamento subito dal leader del principale partito di opposizione della Corea del Sud, Lee Jae-myung, durante una visita a Busan. Il presidente coreano ha definito entrambe le aggressioni "atti terroristici". (Git)