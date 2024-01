Corea del Nord-Cina: viceministro Esteri Sun in visita a Pyongyang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha inviato in Corea del Nord una delegazione di alto livello guidata dal viceministro degli Esteri Sun Weidong. Lo ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale nordcoreana, "Korean Central News Agency" ("Kcna"), secondo cui la delegazione è arrivata ieri a Pyongyang transitando da Sinuiju, al confine tra i due Paesi. La delegazione dovrebbe prendere parte a una serie di impegni bilaterali di alto livello, incluso un vertice. La visita giunge nel 75mo anniversario della normalizzazione delle relazioni tra Cina e Corea del Sud. Il mese scorso i due Paesi si sono impegnati a sfruttare l'occasione per potenziare ulteriormente le relazioni bilaterali in aree di "comune interesse". (Git)