Regno Unito: “The Guardian”, Londra multa erroneamente autisti Ue per guida in zona a basse emissioni

- Centinaia di migliaia di cittadini dell’Unione europea sono stati erroneamente multati per aver guidato nella zona “a emissioni ultrabasse” (Ulez) di Londra. Lo ha rivelato il quotidiano “The Guardian”. Cinque Paesi membri dell’Ue hanno accusato Transport for London (TfL), la società di trasporto pubblico della capitale britannica, di aver ottenuto illegalmente nomi e indirizzi dei loro cittadini al fine di infliggere multe che ammonterebbero a oltre 320 mila, alcune delle quali da migliaia di euro. Le autorità di Belgio, Spagna, Germania e Paesi Bassi hanno confermato al “Guardian” che i dati degli autisti di cittadinanza europea non possono essere condivisi con le autorità londinesi per punire l’inosservanza della Ulez. In Francia, oltre cento autisti hanno fatto ricorso e lo stesso hanno fatto alcuni spedizionieri olandesi. (Rel)