Germania: scoperta campagna di disinformazione russa su X

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri tedesco ha scoperto una campagna di disinformazione condotta dalla Russia contro la Germania su X. È quanto riferisce il settimanale “Der Spiegel”, aggiungendo che l’obiettivo dell’operazione è aumentare il malcontento contro il governo del cancelliere Olaf Scholz e minare il sostegno all’Ucraina, impegnata a respingere l’invasione russa. In particolare, sono stati identificati oltre 50 mila profili utenti falsi che inviavano complessivamente più di un milione di messaggi in lingua tedesca. Questi testi contenevano spesso l'accusa secondo cui il governo tedesco avrebbe trascurato la propria popolazione per sostenere l'Ucraina. Inoltre, i messaggi presentavano collegamenti a siti web falsi. Gran parte della campagna di disinformazione russa pare automatizzata. Vi è quindi la possibilità che l’intelligenza artificiale possa potenziare tali operazioni. Per il ministero degli Esteri, “la disinformazione è diventata una minaccia globale, viene utilizzata in maniera mirata da coloro che non condividono i nostri valori per destabilizzare intere società, non solo nelle democrazie occidentali, ma ovunque”. Al dicastero monta la preoccupazione che altre campagne di disinformazione della Russia possano colpire la Germania in vista delle elezioni europee del 9 giugno nonché di quelle che si terranno a settembre in Brandeburgo, Turingia e Sassonia per il rinnovo dei parlamenti dei tre Laender orientali. (Geb)