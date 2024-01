Russia: due cittadini sospettati di alto tradimento arrestati a Rostov-sul-Don

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio federale per la sicurezza russo (Fsb) ha arrestato a Rostov-sul-Don due cittadini russi che collaboravano con l'Ucraina. Lo ha riferito l'ufficio stampa dell'Fsb. Come ha stabilito l'indagine, i detenuti avevano contatti con un rappresentante dei servizi segreti ucraini, che ha chiesto loro di raccogliere e trasmettere informazioni sulle unità delle Forze armate russe che partecipano all'operazione militare speciale in Ucraina. Gli arrestati comunicavano dati sulle posizioni di armamenti e truppe dietro compenso monetario. (Rum)