Sardegna: a Cagliari aperte tre nuove aree verdi nel quartiere europeo

- A Cagliari sono state aperte al pubblico tre nuove aree verdi nel quartiere europeo, per una superficie a verde di circa 5.500 metri quadrati, a seguito di lavori di riqualificazione e recupero degli spazi, ricompresi nei lavori di recupero e potenziamento di aree verdi degradate, finanziati con fondi PON Metro React-EU, che hanno interessato 27 aree verdi cittadine. Nella prima area in via Keplero, dell’estensione di circa 1.700 metri quadrati, è stato realizzato un giardino recintato con spazi dedicati a giochi per bambini, spazi per il relax con sedute e un’area per lo sgambamento dei cani. La nuova area è stata dotata impianto di irrigazione che serve le nuove piantumazioni: sono stati messi a dimora esemplari arborei (jacarande, carrubi, palme washingtonia), una siepe mediterranea e un’area prativa. (segue) (Rsc)