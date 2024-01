Sardegna: a Cagliari aperte tre nuove aree verdi nel quartiere europeo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda area, in via Avicenna-via Parigi prospiciente alla prima, di circa 3.000 metri quadrati, è stata lasciata aperta e senza recinzioni se non una siepe perimetrale, mentre è stato implementato notevolmente l’allestimento del verde con nuove piantumazioni arboree (albizie, palme washingtonia, carrubi), arbustive (oleandri e specie mediterranee) ed essenze. L’area è stata dotata di impianto di irrigazione. La terza area, in via Avicenna e dell’estensione di circa 800 metri quadrati, è stata dotata di siepe perimetrale, panchine e portarifiuti. Sono stati inoltre piantumati alberi (palme washingtonia, jacarande e carrubi) e arbusti della macchia mediterranea. (Rsc)