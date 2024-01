Governo: "Les Echos", Meloni lancia nuova tappa della decentralizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio Giorgia Meloni "lancia una nuova tappa delle decentralizzazione in Italia". Lo scrive il quotidiano "Les Echos", spiegando che Fratelli d'Italia è stato decisivo "per l'adozione in Senato, mercoledì, di una riforma che priverà lo Stato centrale di molte prerogative per darle alle regioni". "È una nuova tappa nella storia tormentata dell'Italia, unita da appena un secolo e mezzo e dove la rivendicazione dei particolarismi regionali spesso ancora primeggia sull'attaccamento alla nazione", scrive il quotidiano economico francese, sottolineando che "il modello centralizzatore francese scelto nel momento dell'unità nel 1861 non ha mai smesso di essere rimesso in discussione". A beneficiare di questa riforma saranno soprattutto il Veneto, la Lombardia e l'Emilia-Romagna, che da sole rappresentano più del 40 per cento del Pil italiano. (Frp)