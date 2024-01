Usa: deputati repubblicani chiudono a compromesso su Ucraina e sicurezza confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo negoziato da Repubblicani e Democratici al Senato Usa per superare lo stallo che impedisce l'approvazione di nuovi aiuti all'Ucraina non ha alcuna possibilità di ottenere l'approvazione della Camera. Lo ha dichiarato Brett Horton, capo del personale di Steve Scalise, leader della maggioranza repubblicana alla Camera dei rappresentanti. Le dichiarazioni del funzionario confermano quanto già dichiarato negli ultimi giorni sia da Scalise, sia dal presidente della Camera Mike Johnson: stando alle anticipazioni circolate negli ultimi giorni, il leader dei Repubblicani al Senato, Mitch McConnell, sarebbe pronto a far cadere la richiesta del suo partito di legare gli aiuti all'Ucraina a misure concrete e significative per il rafforzamento della sicurezza al confine con il Messico. Il passo indietro sulla sicurezza dei confini, però, risulta indigesto all'ala conservatrice del partito. "Questa proposta, se la invierete a noi (alla Camera), arriverà morta in partenza. Morta", ha dichiarato Horton durante una riunione di partito. "Voglio essere molto chiaro in proposito. Non la accetteremo, non la voteremo. E' fuori discussione", ha dichiarato il funzionario, secondo una fonte repubblicana al Senato citata dal quotidiano "The Hill". (segue) (Was)