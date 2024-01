Usa: deputati repubblicani chiudono a compromesso su Ucraina e sicurezza confine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- McConnell aveva ipotizzato mercoledì una soluzione allo stallo politico che ha impedito al Congresso di stanziare nuovi fondi per il sostegno militare all'Ucraina. Il leader dei Repubblicani al Senato ha ipotizzato una separazione tra i due temi dei fondi all'Ucraina e della sicurezza del confine meridionale degli Stati Uniti: per mesi, infatti, i Repubblicani hanno vincolato l'approvazione di nuovi aiuti militari all'estero a un intervento del governo federale che affronti concretamente la crisi migratoria e di sicurezza al confine con il Messico. McConnell, però, ha dichiarato mercoledì che la crisi al confine si è rivelata "una questione assai più complessa" di quanto previsto da lui o da altri colleghi repubblicani al Senato. "Penso che la porzione relativa al confine sia morta e sepolta", ha detto McConnell riferendosi al pacchetto di spesa da 110 miliardi di dollari che include 60 miliardi di aiuti per l'Ucraina, e fondi per il sostegno militare a Israele e per la crisi al confine. Come sottolineato dalla stampa Usa, però, McConnell non ha mai celato il proprio sostegno incondizionato alla fornitura di aiuti militari all'Ucraina, una posizione sempre più distante dall'ala conservatrice del partito che si identifica con l'ex presidente Donald Trump, e che accusa l'amministrazione Biden di non curarsi dei problemi di sicurezza interna del Paese. (Was)