Usa-Giappone: difesa, verso sviluppo congiunto di droni pilotati dall'IA

- Gli Stati Uniti sono pronti a lavorare assieme al Giappone per sviluppare sistemi aerei senza equipaggio pilotati dall'intelligenza artificiale (Ia) per la Forza aerea Usa. Lo ha dichiarato al quotidiano "Nikkei" il segretario della Forza aerea Usa, Frank Kendall. Secondo il funzionario, le prime iterazioni dei nuovi velivoli, noti come "aerei da combattimento collaborativi" ("Collaborative combat aircraft", "Cca") verranno sviluppate autonomamente da industrie della difesa statunitensi, ma queste ultime potrebbero integrare tecnologie e materiali giapponesi in un secondo momento, a ennesima dimostrazione della crescente centralità assunta dalle tecnologie avanzate nell'ambito dell'alleanza tra i due Paesi. "Ciò che stiamo pianificando è un aumento delle prestazioni nel tempo", ha spiegato Kendall. "Continueremo a maturare questa tecnologia e a conseguire ulteriori progressi graduali". I Cca sono droni aerei in grado di agire come gregari per velivoli militari con equipaggio umano, eseguendo autonomamente missioni di attacco, raccolta di intelligence e interdizione su comando di equipaggi umani. La Forza aerea Usa intende adottare la nuova tecnologia entro la fine di questo decennio, e dotarsi di almeno un migliaio di Cca. (Git)